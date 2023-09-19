على مكتب المسؤول

شرطة وبلدية الفجيرة

لاحظ عدد من سكان وزوار إمارة الفجيرة، استخدام بعض الأشخاص الشوارع الرئيسة داخل المدينة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، ما يُشكل خطراً على حياة محبي هذه الرياضة ومستخدمي هذه الشوارع من العامة والسائقين، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مسارات خاصة لهذا النوع من الرياضات. وناشدوا المسؤولين في بلدية وشرطة الفجيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الطرق غير المخصصة لمسارات الدراجات الهوائية. (أبومحمد)

«مرور عجمان»

طالب سائقون في إمارة عجمان بفرض غرامات ومخالفات مرورية على سائقي الدراجات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة في منطقة الحميدية، مؤكدين عدم التزام هؤلاء بقواعد السير عند الانعطاف لليمين أو لليسار، أو التوقف بشكل مفاجئ، ما يتسبب بإرباك سائقي السيارات، واحتمالية وقوع حوادث مرورية في بعض الأحيان. وناشد السائقون إدارة مرور عجمان بتشديد العقوبة على سائقي الدراجات في حال عدم التزامهم بقواعد السير. (أبوعلي)

بلدية المدام

شكا سائقون على طريق المدام - الذيد في إمارة الشارقة، عبور بعض الأشخاص الطريق بشكل عشوائي، خصوصاً في أوقات معينة، ما يشكل خطورة على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الذين يفاجؤون بوجود هؤلاء الأشخاص أمامهم. ويناشد السائقون المسؤولين في بلدية المدام ضرورة النظر في الأمر وتخصيص ممر مشاة أو نفق لهم تحقيقاً للسلامة المرورية. (أبومريم)