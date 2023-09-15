على مكتب المسؤول

بلدية رأس الخيمة

شكا سكان في رأس الخيمة من استخدام مواقف المساجد والمواقف العامة كمساحة لعرض مركبات للبيع، مشيرين إلى أنهم يجدون صعوبة في إيقاف سياراتهم في هذه المواقف. وأعربوا عن استياءهم لهذه التصرفات من قبل ملاك السيارات، مطالبين المسؤولين المعنيين ومسؤولي البلدية بإيجاد حل لهذه المشكلة. (أبوعلي)

دراجات مائية بأبوظبي

شكا رواد فنادق فيرمونت باب البحر وريتز كارلتون وشنغريلا في أبوظبي من استعراضات يقوم بها سائقو دراجات مائية في الأماكن المخصصة لسباحة رواد هذه الفنادق، مشيرين إلى أن هذه الشواطئ مخصصة للاستجمام وليس الإزعاج من قبل الدراجات المائية. وشددوا على ضرورة وضع حد لمثل هذه السلوكيات تفادياً لحوادث لا تحمد عقباها مع رواد هذه الفنادق، مطالبين المسؤولين المعنيين بالنظر في أمر شكواهم. (أبوسلطان)

شرطة الفجيرة

طالب سكان في مناطق مختلفة في الفجيرة بتشديد الرقابة على سائقي سيارات الفان «ميني باص»، حيث يقودون مركباتهم بتهور كبير وسرعات عالية، ما يتسبب بإرباك السائقين الآخرين فضلاً عن الانحراف المفاجئ بين مسارات الشارع. كما يعرض مستخدمي الشوارع لحوادث مرورية خطرة. ودعا سكان المسؤولين في شرطة الفجيرة إلى النظر في المشكلة والعمل على حلها تفادياً للحوادث المرورية والمخاطر التي قد تنجم عنها. (أبوحسن)