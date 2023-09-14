على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي

شكا سكان بمنطقة الطويلة في أبوظبي، تسابق بعض الشباب بالمركبات على طريق الطويلة، والقيادة بسرعات جنونية، والاستعراض بالمركبات، مشيرين إلى أن هذا الأمر يكثر في أيام الإجازات، ما يسبب خطراً على حياتهم وحياة رواد الطريق، مطالبين المسؤولين في مرور شرطة أبوظبي، بوضع دوريات لردع هؤلاء الشباب، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. (أبوعلي)

مراكز التسوق

أعرب متسوقون بمراكز تجارية في الدولة، عن استيائهم الشديد جراء قيام أشخاص بالتدخين في المقاهي والممرات داخل المراكز التجارية، ما يسبب إزعاجاً لهم، خصوصاً من يعاني منهم أمراضاً صدرية، مشيرين إلى ضرورة توفير أماكن مخصصة للتدخين، أو أن يتم إجبار المدخنين على التدخين خارج المراكز التجارية في الهواء الطلق، حرصاً على الصحة العامة. (أبوفارس)

بلدية المدام

شكا مرتادون لشارع نزوى في الشارقة، تراكم الرمال على جانبي الشارع، ما يشكل خطراً على حياة السائقين ويزيد من احتمال تعرض مركباتهم للانزلاق. وطالبوا المسؤولين في بلدية المدام، بوضع مصدات للرمال أو العمل على إزالتها حرصاً على السلامة العامة. (أبومحمد)