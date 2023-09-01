على مكتب المسؤول

رد من هيئة النقل في عجمان

أفادت هيئة النقل في عجمان بأنها توفر العديد من الأنظمة الرقابية على سائقي منظومة النقل، ويخضع سائقو مركبات الأجرة لدورات تدريبية لتعريفهم بالقوانين واللوائح المرورية وأهمية الالتزام بها.

جاء ذلك رداً على شكوى نشرت بتاريخ 30 من الشهر الماضي بشأن قيادة بعض سائقي مؤسسة المواصلات العامة في عجمان سيارات الأجرة بطيش وتهور، واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، إلى جانب عدم ربط حزام الأمان، وتجاوزاتهم التي تسبب إرباكاً مرورياً، فضلاً عما تشكله من خطورة عليهم وعلى مرتادي الطريق الآخرين. وقالت الهيئة: «نهيب بالجمهور في حال ملاحظة أي مخالفات أو سلوكيات تصدر من سائقي مركبات الأجرة تقديم شكوى عن طريق الاتصال على الرقم 80070، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.ta.gov.ae».

إدارات المرور بالدولة

يمارس أشخاص رياضة المشي والركض ليلاً، ويسيرون في مناطق سكنية تفتقر إلى الإنارة، ما يمنع السائقين من رؤيتهم، ويعرضهم للدهس.

نقترح على إدارات المرور بالدولة إطلاق حملة لتوزيع جاكيت أصفر اللون على ممارسي رياضة المشي ليلاً في المناطق السكنية، حتى يتمكن السائقون من رؤيتهم وتفادي الحوادث. (أبوحمد)

شرطة الشارقة

ازدحام شديد وبطء في الحركة المرورية في منطقة الرحمانية، يومياً، وتحديداً عند تقاطع شارع بن كثير المكي وشارع حمزة الكوفي، ما يؤخر مرتادي المدارس، ويمنعهم من الوصول إليها في الموعد.

أناشد المسؤولين في شرطة الشارقة تنظيم الحركة المرورية على الطريق، خصوصاً في الفترة الصباحية. (أبوحامد)