على مكتب المسؤول

أشغال رأس الخيمة

تفتقر بعض الشوارع الداخلية في منطقة وادي شعم (شعبية الظهوريين)، التابعة لإمارة رأس الخيمة، إلى أعمدة إنارة، ما يجعلها مصدر خطر كبير على مستخدمي الطرق المؤدية إلى المناطق السكنية، خصوصاً ممارسي رياضة المشي في الفترة المسائية.

نرجو من الجهات المعنية النظر في هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنارة شوارع المنطقة. (أبوأحمد)

«طرق الشارقة»

يعاني كثير من مرتادي تقاطع «المنامة – الذيد» الازدحام الشديد للشاحنات الكبيرة عند التقاطع، وعدم التزام بعض سائقيها قواعد المرور، إذ تندفع الشاحنات على الطريق مزاحمة بعضها بعضاً، ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق الآخرين، خصوصاً سائقي السيارات الصغيرة.

نأمل من المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة العمل على تنظيم مرور الشاحنات من هذا التقاطع، والمبادرة بصياغة حلول لمشكلة الازدحام، حرصاً على السلامة العامة. (أبومايد)

أشغال الشارقة

واجهتُ - أنا وعدد من الآباء وأولياء أمور طلبة في مدارس منطقة مويلح (الشارقة) - مشكلة عدم القدرة على العثور على مواقف لمركباتنا، لاستخدامها خلال الوقت الذي سنتجه فيه إلى الإدارات المدرسية لدفع رسوم أبنائنا الدراسية.

وسبب هذه المشكلة هو استمرار أعمال توسعة الطرق في هذه المنطقة، على الرغم من انطلاقة العام الدراسي. نرجو من الجهات والدوائر المعنية إنجاز أعمال الطرق في أسرع وقت ممكن. (أبومحمد)