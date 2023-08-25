على مكتب المسؤول

بلدية الشويب

تبذل بلدية الشويب، التابعة لمدينة العين، جهوداً مستمرة للحفاظ على المنظر الجمالي للمنطقة.

ولكن كثيراً من زوّار تلك المنطقة، يلاحظون تلف بعض الأشجار، خصوصاً أشجار النخيل، ووقوعها على جانب الطريق، نتيجة الرياح والأحوال الجوية التي شهدتها أغلبية مناطق الدولة في الفترة الأخيرة.

نأمل من المسؤولين في بلدية الشويب الالتفات إلى هذه المشكلة، والمبادرة إلى معالجتها في أسرع وقت ممكن، حفاظاً على المنظر الجمالي للمنطقة، وحرصاً على سلامة مرتادي الطريق. (أبوسيف)

شركات عقارية

نتلقى اتصالات من موظفي شركات عقارية في أوقات مختلفة من النهار، يقدمون لنا خلالها عروضاً ترويجية لشراء عقارات.

وفي كل مرة نطلب منهم عدم تكرار الاتصال بنا، لأن أوضاعنا المالية لا تسمح لنا بمجرد التفكير في العروض.

وقد أعربنا عن انزعاجنا بشكل واضح، وأكدنا لهم عدم رغبتنا في الحصول على أي من العروض التي يقدمونها. ومع ذلك، فهم يعاودون الاتصال بشكل متكرر. نناشد المسئولين في الشركات العقارية النظر في هذا الموضوع. (أبونور)

شارع الفلي

لاحظنا، نحن مستخدمي الشارع الممتد من منطقة الفلي إلى منطقة المدام، التابعة للشارقة، عدم وضوح مخططات الشارع، إذ يصعب تمييز الشارع ذي الاتجاه الواحد من الشارع ذي الاتجاهين، إضافة إلى عدم وضوح لون المطبات.

نطالب المعنيين بتجديد هذه المخططات، لتفادي الحوادث المرورية. (أبوعلي)