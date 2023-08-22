شرطة أبوظبي تنظم معرض «الشباب ومخاطر المخدرات»

نظمت شرطة أبوظبي معرضاً للتوعية في «البوادي مول، ومكاني العين مول» بمشاركة عدد من الجهات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، بهدف توعية شرائح المجتمع من آفة المخدرات ونشر رسالة الأمن والاستقرار المجتمعي وتعزيز سبل الوقاية على نحو يسهم في حماية المجتمع من مخاطرها وآثارها السلبية وتوحيد جهود المؤسسات في الوقاية من الآفة.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي العميد طاهر غريب الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ الحملات والمبادرات الإرشادية التي تهدف إلى توعية الأسر وأبنائها الشباب من آفة المخدرات، لما لها من أضرار جسيمة على المجتمعات ووقايتهم من مخاطرها من خلال التوجيه السليم وتعزيز القيم الرفيعة وتقوية الوازع الديني لديهم.