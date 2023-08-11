على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يعاني سكان في الشارقة انتشار ظاهرة التسول في بعض الطرق التجارية الرئيسة في المدينة.

ويمارس أشخاص يحملون جنسيات مختلفة عادة التسول على الطرق الرئيسة في مركز المدينة، محاولين استعطاف المارة، من خلال سرد قصص وهمية، فيزعمون أنهم يعانون أمراضاً خطرة ويحتاجون للعلاج، أو أنهم متعثرون عن سداد متأخرات إيجارية، وغير ذلك من الأمور الأخرى.

ويستهدف المتسولون، في معظم الأحيان، أصحاب المركبات في المواقف القريبة من المحال التجارية.

لذا نأمل من المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في أمر هذه الظاهرة غير الحضارية. (أبوسلطان)

بلدية أبوظبي

نطالب المسؤولين في بلدية أبوظبي بعمل حملة لإزالة الإعلانات العشوائية عن أعمدة الإنارة واللافتات الإرشادية في مدينتي أبوظبي والعين، لأنها تشوه المنظر الحضاري للمدينة، إذ لا يخلو عمود إنارة أو لافتة إرشادية، خصوصاً على الطرق الخارجية، من هذه الإعلانات العشوائية. (أبوحميد)

«طرق دبي»

نطالب المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بزيادة اللوحات الإرشادية في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، في منطقة نايف، واستخدام الجسور والإشارات الضوئية لتنظيم حركة السير في تلك المنطقة، لتجنب حوادث الدهس، وحث المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات قبل العبور. (أبوسيف)