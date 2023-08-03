على مكتب المسؤول

بلدية دبي

تنبعث روائح من مكب النفايات في منطقة القصيص في دبي، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين إمارتي دبي والشارقة، مسببة إزعاجاً للسكان.

وتزداد الرائحة انبعاثاً في الفترة المسائية بشكل كبير، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، إلى درجة أننا لا نستطيع الخروج من المنازل. لذا نناشد المسؤولين في البلدية نقل المكب بعيداً عن الأحياء السكنية. (أبوأحمد)

بلدية عجمان

تنتشر الكلاب الضالة بالقرب من مضمار التلة في عجمان بشكل لافت. ويفاجأ بها كثيرون بكلاب تجوب في مجموعات الشوارع والمناطق السكنية القريبة من المضمار.

لذا نناشد المسؤولين في بلدية عجمان النظر في هذا الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب حياله. (أبومحمد)

بلدية الشارقة

يفاجأ السائقون على طريق مليحة - الذيد في الشارقة بعبور جمال سائبة الطريق، أو الرعي على أطرافه، بعد اختراقها السياج، ما يُشكل خطراً بالغاً على حياتهم، خصوصاً أن الطريق سريع.

اللافت أن الجمال تظهر فجأة على الطريق، على الرغم من وجود السياج حوله.

وقد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث مرورية على هذا الطريق، لأن الجمال السائبة تظهر فجأة، محدثة إرباكاً للسائقين. نرجو أن تصل رسالتنا إلى الجهات المعنية في الشارقة لإيجاد حل للمشكلة، لأنها تتكرّر بصورة دائمة. (أبوبخيت)