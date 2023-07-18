على مكتب المسؤول

بلدية مسافي

يعاني سائقو ومرتادو طريق «مسافي» بالاتجاه إلى مدينة الذيد ضعف الإنارة على الطريق ليلاً، ما يسبب إرباكاً للسائقين، لعدم وضوح الرؤية في الطريق، ما يشكل خطراً على حياة السائقين، لذلك نطالب المسؤولين في «بلدية مسافي» بضرورة النظر في الموضوع، والعمل على استبدال أعمدة الإنارة بأخرى حديثة وواضحة. (أبومحمد)

بلدية الفجيرة

لاحظ زوار منطقة «الدانة» في الفجيرة، انتشار كلاب سائبة في المنطقة، ما يقلق أهالي المنطقة، خصوصاً الأطفال والنساء. وتتواجد هذه الكلاب بالقرب من الفنادق التي يقيم الزوار فيها، وتمنعهم من ممارسة رياضة المشي ليلاً. وطالب زوار المنطقة الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية في تلك المنطقة، واتخاذ إجراءات تضمن سلامتهم. (أم سلامة)

«أشغال رأس الخيمة»

يعتبر شارع «المنتصر» من الطرق الحيوية في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن أنه شريان رئيس للحركة المرورية في المنطقة، إلا أن سائقي المركبات يعانون تهالك الطريق نتيجة لكثافة حركة الشاحنات عليه بشكل يومي، ما سبب هبوطاً وتكوّن حفر وتكسر الشارع، وأدى إلى تضرر مركباتهم، وإتلاف إطاراتها، لذلك نطالب الجهات المعنية بإجراء عملية صيانة سريعة لهذا الطريق. (أبوفارس)