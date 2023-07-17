حملة للوقاية من الإنهاك الحراري في منطقة الظفرة

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة توعية للوقاية من الإنهاك الحراري على مستوى مدن المنطقة، تحت شعار «السلامة في الحر»، للتأكد من تطبيق قوانين ومعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المواقع الإنشائية، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية.

واستهدفت الحملة فئات المجتمع كافة، بمن فيهم فئة العمال الذين يتعرضون لأشعة الشمس في مواقع عملهم، إضافة إلى التعرف على مخاطر التعرض للحرارة المرتفعة واحتمال الإصابة بالإنهاك الحراري.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى القائمين على إدارة المواقع الإنشائية، بتوفير إجراءات السلامة والأمان للعاملين والحد من الحوادث، وحمايتهم من الإصابة نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، أو الإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في مواقع الإنشاء، وتوعية العمال بتعليمات السلامة في الحر. وقُدمت لهم المشروبات الباردة والعصائر إضافة إلى القبعات لحمايتهم من أشعة الشمس.