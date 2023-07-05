على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة



لاتزال ظاهرة قيادة الدراجات النارية الصغيرة غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات تسجيل، منتشرة في الشارقة، لاسيما في طرقات الأحياء السكنية في المدينة والطرقات الرئيسة في المنطقة الصناعية، ويقودها أشخاص من جنسيات آسيوية ومراهقون دون التزامهم بالقواعد المرورية، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة السائقين الآخرين ومرتادي الطرق.

لذا نطالب المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في هذا الأمر، والحد من انتشار تلك الدراجات.

(أم محمد)

المراكز التجارية

يقوم بعض الشباب من مرتادي المراكز التجارية في الفجيرة، بتدخين السجائر الإلكترونية داخل المقاهي والمطاعم، وفي دورات المياه الموجودة في تلك المراكز، دون مراعاة لمن حولهم، غير مدركين ما تسببه تلك السجائر من خطر على الصحة العامة.

وتعد مثل هذه التصرفات غير حضارية، ويجب على الجميع احترام القوانين التي تحظر التدخين في الأماكن العامة، لذا نطالب مسؤولي المراكز التجارية بتشديد الرقابة وتغريم المخالفين.

(أبوفارس)

إدارات المرور

لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن بعض سائقي مركبات الأجرة في مختلف إمارات الدولة، يقودون بتهور، حيث ينحرفون بشكل مفاجئ في الطرقات السريعة، كما أنهم يتوقفون فجأة أثناء تحميل الركاب أو إنزالهم، الأمر الذي يسبب إرباكاً للسائقين الآخرين من مستخدمي الطريق، لذا نطالب الجهات المختصة بوضع حلول لمشكلة القيادة المتهورة لدى بعض سائقي مركبات الأجرة على الطرقات، وتنفيذ حملات توعية للحد من تجاوزاتهم أثناء القيادة.

(أبوعلي)