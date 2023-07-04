«أمنية» تسعد طفلة مريضة في عيد ميلادها

أفادت مؤسسة «تحقيق أمنية» بأنها احتفلت بعيد ميلاد الطفلة المريضة منيرة (9 سنوات) في مدينة الشيخ خليفة الطبية، مشيرة إلى أنها حضرت لحفل عيد الميلاد، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، وشركة «كلينكو لمعالجة النفايات وكلينكو تريدينغ» ومنصات عالم ماجد.

وذكرت المؤسسة في بيان، أمس، أن منيرة شاركت في التحضيرات باختيار كعكة عيد الميلاد وتجهيز قائمة الحضور، الأمر الذي أسهم في تعزيز روح النشاط والحيوية التي تتميز بها، وبث مشاعر السعادة والأمل لديها.

حضر الحفل أفراد عائلة الطفلة منيرة وأصدقاؤها، إلى جانب مديرة المشروعات في مؤسسة «تحقيق أمنية» نهى الشوربجي، وممثل عن شركة «كلينكو لمعالجة النفايات وكلينكو تريدينغ»، بحضور شخصية «أمونة المزيونة» أبرز شخصيات عالم ماجد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي: «يعد التحضير لحفل تحقيق الأمنية والمفاجآت التي ترافقه، من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الحالة النفسية الإيجابية لدى الطفل المريض، وغرس الشجاعة في أعماقه لمواجهة المرض بروح معنوية عالية تدوم على المدى البعيد».

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير والامتنان لمدينة الشيخ خليفة الطبية، لاستضافتها الحفل، وإلى شركة «كلينكو لمعالجة النفايات» على دعمها المتواصل للمؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطرة، كما شكر منصات عالم ماجد على جهودها ودعمها المستمر. وعبّرت منيرة عن مشاعر السعادة والفرح التي غمرتها قائلة: «هذا كان أجمل يوم في حياتي»، لافتة إلى أن حضور «أمونة» من عالم ماجد كان أروع مفاجأة لها.