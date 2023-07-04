ملصقات إعلانية

في الوقت الذي تبذل فيه بلديات الدولة كل الجهود للارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة، مع الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن تحسين شبكات الطرق، ومحطات الحافلات والمواقف والمتنزهات، وغيرها من المرافق العامة، انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في قيام بعض الأفراد بالتعدي على تلك المرافق، عبر ملصقات يثبّتونها على أعمدة الإنارة وفي محطات الحافلات وعلى جدران البنايات، ما يشوه المنظر الجمالي للمكان، لذا أناشد الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.