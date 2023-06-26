مسالخ بلدية أبوظبي تستعد لاستقبال 37 ألف أضحية

رفعت بلدية أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها لاستقبال نحو 37 ألف أضحية وذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعملت على زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة، وزيادة أعداد مسؤولي تسلم الذبائح وتسليم اللحوم في كل مسلخ، إضافة إلى الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم خدماتها بكل سهولة ويسر.

كما جهزت الساحات الخارجية للمسالخ بخيام مكيفة وممرات مظللة، تتوافر بها مياه الشرب المبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجمهور الكريم، حيث يصادف عيد الأضحى المبارك نهاية شهر يوليو في فصل الصيف.