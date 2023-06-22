تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع «ناشيونال أكواريوم القناة في أبوظبي»، إحدى أبرز الوجهات السياحية، من تحقيق أمنية طفلتين مريضتين، هما (لطيفة ــ 12 عاماً)، و(ميثا ــ خمس سنوات)، وذلك بزيارة «ناشيونال أكواريوم القناة».

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرصها على إسعاد الطفلتين، ومنحهما تجربة فريدة تلبي شغفهما بالحيوانات بجميع أنواعها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «يُسعدنا تكثيف جهودنا لتحقيق أماني الطفلتين المقيمتين بشكل دائم في المستشفى، لذلك حرصنا على تهيئة الأجواء لمنحهما مع عائلتيهما تجربة ترفيهية فريدة لا تنسى». وأضاف: «نظراً لعشق الفتاتين للحيوانات بأنواعها كافة، بادرنا لتنظيم هذه الجولة المُتميّزة في (ناشيونال أكواريوم القناة بأبوظبي)، الذي يحتضن نحو 46 ألف كائن بحري لما يزيد على 330 نوعاً فريداً، إذ شكّلت الجولة رحلة مميزة نثرت الأمل والسعادة في قلبيهما».

وأعرب الزبيدي عن شكره لـ«أمانة للرعاية الصحية»، جزء من شركة مبادلة للرعاية الصحية، على رعايتها المُتميّزة للمرضى، ومُسارعتها لتوفير سيارتي إسعاف لنقل الفتاتين إلى أبوظبي في رحلة تحقيق الأمنيات.