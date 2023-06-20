تنفيذ حديقة الحليو في عجمان بـ 9 ملايين درهم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن البدء بتنفيذ مشروع حديقة الحليو التي ستقام على مساحة 60 ألف متر مربع وبكلفة تسعة ملايين درهم، في إطار حرص الدائرة على توسعة الرقعة الخضراء والاهتمام الدائم بإيجاد متنفسات طبيعية للسكان والزوار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة خالد معين الحوسني، إن الكفاءات المؤهلة في إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة تتبنى خطة واضحة وشاملة ومتكاملة تغطي مناطق الإمارة، وتسعى جاهدة لتدشين المشاريع الزراعية في المناطق الحيوية، من ضمنها الحليو، التي تشهد حالياً زحفاً سكانياً وإقامة للمشاريع الاستثمارية المتنوعة، مشيراً إلى البدء بمشروع الحديقة تلبية لاحتياجات الجميع.

وتابع الحوسني أن الدائرة نظمت خلال الفترة الماضية لقاءً مجتمعياً مع سكان المنطقة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، وتوفير المرافق والأنشطة التي تتلاءم مع كل الأذواق، متابعاً أن الجلسة خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها إقامة الحدائق لتكون ملاذاً للأسر والزوار.

وذكر مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة أحمد سيف المهيري، أن العمل سيجري حالياً لإقامة الحديقة العامة التي ستتضمن مضماراً للجري بطول 1100 متر، وممرات وجلسات، ومواقف متعددة للسيارات، متابعاً أن الدائرة تسعى لضمان الاستدامة في المجالات كافة، وعليه سيتم استخدام الإضاءة بالطاقة الشمسية.

وبين المهيري أن الحديقة ستتضمن مبنى للخدمات الصحية وألعاباً للأطفال وبحيرة مياه ودورات مياه للنساء والرجال، وغيرها من الخدمات الجاذبة للجميع والتي تلبي احتياجات كل شرائح وفئات المجتمع.