على مكتب المسؤول

«الاقتصاد والسياحة»

يلاحظ كثير من مرتادي منطقة القوز الصناعية 2 في دبي وجود باعة متجولين يبيعون منتجات غذائية تحت حرارة الشمس، خصوصاً في الفترة الصباحية.

وهذا مخالف للنظام، لأنه يهدد سلامة الأغذية المبيعة، وسلامة مستهلكيها.

ويمثل الباعة المتجولون ظاهرة تعكس صورة سلبية، لاسيما مع وجودهم في مناطق مشهود لها بالحركة الاقتصادية.

نناشد المسؤولين في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تنفيذ حملات تفتيش لمواجهة ظاهرة الباعة المتجولين.

(أبوأحمد)

الدوائرالاقتصادية

تباع عبوة المياه بسعر مبالغ فيه في غالبية مطاعم المراكز التجارية وعربات الطعام المتنقلة، يراوح بين خمسة دراهم و12 درهماً.

كما يستغل كثير من محال البقالة والهايبر ماركت، التي تقع في الأماكن الترفيهية في معظم مناطق الدولة، ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، فتبيعها بسعر يراوح بين سبعة و10 دراهم.

نناشد المسؤولين في الدوائر الاقتصادية بالدولة النظر في هذا الأمر وتوحيد الأسعار، ومنع الاستغلال.

(أبوساري)

شرطة العين

يتكرر انتشار ظاهرة قيادة الدراجات النارية الصغيرة في طرقات الشعبية الحمرا والمصباح في العين، خصوصاً تلك التي لا تحمل لوحات مسجلة، ويقودها مراهقون شبان في شوارع رئيسة وبين المساكن، دون التزام منهم بالقواعد المرورية، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

نطالب المسؤولين في شرطة العين النظر في هذا الأمر، والحد من انتشار الدراجات النارية الصغيرة غير المرخصة.

(أبوعبدالله)