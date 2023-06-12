مغادرة بعثة الحج التحضيرية إلى الأراضي المقدسة

غادرت بعثة الحج التحضيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة أرض الوطن، أمس، متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمزاولة مهامها في تجهيز مقر البعثة الرسمية، والإشراف على التحضيرات في منى وعرفات ومزدلفة، والاطمئنان على سكنات حجاج الدولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومقارهم في بقية المناسك، والتأكد من تزويدها بكل وسائل الراحة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، أن خدمة حجاج الدولة شرف يتمنى الجميع أن يحظى به، داعياً أعضاء البعثة لخدمة الحجاج ليؤدوا حجهم صحيحاً وكاملاً.