على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

يعاني مستخدمو شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة الشارقة، وتحديداً القريب من أكاديمية الشارقة للعلوم والتكنولوجيا، عبور أشخاص من جنسيات دول مختلفة الطريق بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، خصوصاً في حال وقوع حوادث دهس، علماً بأن الطريق يعتبر من الطرق السريعة، لكن لا يوجد تقيّد من قبل البعض بالأنظمة المرورية في ما يتعلق بعبور الطرقات، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الشارقة إنشاء جسر لعبور المشاة، للحد من تلك التصرفات.

(أبوفاضل)

«المصرف المركزي»

كرر متعاملو بنوك محلية شكواهم بشأن الاتصالات المتكررة من قبل بعض موظفي البنوك في أوقات مختلفة من اليوم، لعرض خدمات مصرفية عليهم، مثل القروض الشخصية، أو قروض السيارات، أو التسهيلات المالية الأخرى، وغيرها من الخدمات، مشيرين إلى أن تلك الاتصالات تتسبب لهم في إزعاج مستمر، على الرغم من طلبهم عدم معاودة الاتصال، ورفضهم العروض التي يقدمها أولئك الموظفون، الذين يتصلون من فروع عدة للبنوك، في إمارات مختلفة. وطالب متعاملون المصرف المركزي بوضع ضوابط لتقديم العروض البنكية.

(أبوعمران)

«عناية»

طالب أشخاص من حاملي بطاقة التأمين الصحي «عناية»، شركة التأمين بضم مستشفيي «كليفلاند أبوظبي» والواحة في العين، وغيرها من المستشفيات، إلى الشبكة التي تغطيها البطاقة، لافتين إلى أنه المستشفيين متخصصان في حالات الولادة، وأمراض الأطفال ويرتادهما كثير من سكان العين ومناطق أخرى.

(أم سالم)