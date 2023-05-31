على مكتب المسؤول

بلدية دبي

يعاني ممارسون لرياضة المشي على المسار المخصص لهذه الرياضة في شاطئ جميرا بدبي تهور بعض أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوترات)، الذين يقودون بسرعات عالية، فضلاً عن التجاوزات الخطرة التي تربك المارة، علماً بأن قلة من أصحاب تلك الدرجات يستخدمون الرصيف الملاصق للطريق، بينما الآخرون يسيرون في المسارات المخصصة للمشاة، لذا أناشد بلدية دبي النظر في هذا الأمر.

(أبوحمد)

بلديات الدولة

لايزال سلوك رمي القمامة في بعض الأماكن العامة بمختلف إمارات الدولة قائماً، لاسيما على الأرصفة، وفي مواقف السيارات القريبة من المحال التجارية، وذلك بعد الانتهاء من التبضع، إضافة إلى رميها في بعض المتنزهات، وهذا يعتبر سلوكاً غير حضاري، لذا أناشد بلديات الدولة تغليظ العقوبات والغرامات المالية على من يرمي القمامة خارج الحاويات المنتشرة في كل مكان.

(أبوسلطان)

شرطة دبي

طالب سكان وسائقون إدارة المرور في شرطة دبي بوضع حد لتصرفات بعض سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، إذ يقودون بتهور وبسرعات عالية، خصوصاً في الليل، فضلاً عن التجاوزات الخطرة بين المركبات التي تربك السائقين الآخرين، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، كما أن بعض سائقي تلك الدرجات يتجمعون بشكل كبير وعشوائي عند الإشارات الضوئية، بهدف الانطلاق أولاً، لذا أتمنى أن يتم وضع حد لتلك التصرفات غير القانونية وغير الحضارية.

(أبوطارق)