على مكتب المسؤول

«أوقاف أبوظبي»

تكتظ المساجد يوم الجمعة بالمصلين على طريق (أبوظبي - العين)، ويضطر البعض للصلاة في الساحات الخارجية تحت حرارة أشعة الشمس في ظل دخول فصل الصيف، والبعض الآخر يصلي في المساجد القريبة من محطات بترول أدنوك التي لا تبعد عن المساجد الكبيرة سوى بضعة أمتار قليلة، حيث يضطر المصلون للصلاة في المساجد الموجودة في محطات بترول أدنوك هرباً من حرارة الجو، ولكنهم لا يسمعون صوت إمام المسجد في يوم الجمعة سواء كانت الخطبة أو الصلاة، لذا أناشد المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي توحيد سماعات المساجد الكبيرة مع مساجد محطات البترول حتى يستطيع المصلون سماع الخطبة ونيل ثواب صلاة الجماعة، بدلاً من الصلاة تحت أشعة الشمس. (أبونايف)

«حماية المستهلك»

يشكو سكان شوارع في «مراسي درايف» والأبراج بمنطقة الخليج التجاري، ارتفاع أسعار السلع في محال البقالات والسوبرماركت بشكل مبالغ فيه، إذ يستغربون رفع الأسعار بهذه الطريقة والاستغلال غير المبرر، مطالبين الجهات المعنية في إدارة حماية المستهلك بالنظر في الأمر. (أبومريم)

شرطة الشارقة

طالب سائقون في مدينة الشارقة المسؤولين في الشرطة بمضاعفة عقوبة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات، فقد زادت ظاهرة استخدام سائقين للهواتف أثناء القيادة على الطرق، ما يؤدي إلى انحراف مركباتهم باتجاه المسرب الآخر على نحو مفاجئ دون الانتباه للمركبات الموجودة خلفهم، ما يعرضهم ويعرض الآخرين لحوادث مرورية خطرة، والسبب عدم انتباههم للقيادة وانشغالهم بهواتفهم. (أبوعادل)