«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون دور العبادة بحضور ممثلي الحكومة

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم كل من مقررة اللجنة، الدكتورة هند حميد العليلي، وحميد علي العبار، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وشارك من وزارة تنمية المجتمع الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، وعدد من المستشارين القانونيين. وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الاستفسارات والأسئلة في ما يخص مواد مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.