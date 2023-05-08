الفشل الكلوي والأمراض المزمنة يهددان حياة «محمد»

يعاني (محمد ـ يمني ـ 85 عاماً)، إصابته بأمراض مزمنة منذ فترة، منها فشل كلوي مزمن والسكري والقلب والكوليسترول، ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريض يحتاج إلى الانتظام على أدوية مدى الحياة، حتى لا تتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وتبلغ كلفة علاجه 3657 درهماً شهرياً، أي ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، والمشكلة أن المريض يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون سداد كلفة العلاج، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة علاجه في ظل الظروف المالية والصحية الصعبة التي يمر بها حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى (محمد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً، إنه منذ سنوات بدأت الأمراض المزمنة تتراكم الواحد تلو الآخر، ومن أبرزها الفشل الكلوي المزمن، والسكري، والقلب، والكوليسترول، ما جعله لا يقوى على بذل أي مجهود، ما دفعه إلى اللجوء إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريت له العديد من الفحوص والتحاليل الطبية، وتبين أنه يحتاج إلى الانتظام على تناول أدوية خاصة مدى الحياة، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي.

وأضاف أن هذه الأدوية مكلفة جداً بالنسبة لإمكاناته المالية المحدودة، موضحاً أنه يحتاج إلى علاج بقيمة 3657 درهماً شهرياً، أي ما يعادل مبلغ 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة به محدودة، ولا تغطي كلفة هذه الأدوية، لافتاً إلى أنه عاطل عن العمل منذ سنوات عدة، بسبب كبر سنه، ولديه ابن يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 2500 درهم، ويقيمون في مسكن يبلغ إيجاره 30 ألف درهم سنوياً. وأوضح (محمد) أن الأسرة تحصل على بعض المساعدات المالية من إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة، بالكاد تغطي بعض المصروفات المعيشية التي تحتاجها الأسرة، ولكنها مساعدات مقطوعة، ما يجعل الأسرة تعاني أزمات مالية صعبة في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن راتب ابنه متواضع جداً، وبالكاد يغطي إيجار المسكن الذي يؤوي الأسرة، موضحاً أن الأمراض التي يعانيها ستتفاقم حال التوقف عن تناول الأدوية، ما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، والمشكلة أن هذه الأدوية يجب الانتظام على تناولها مدى الحياة، وهذا الأمر يعتبر تحدياً كبيراً في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأسرة.

وأشار (محمد) إلى أنه بذل قصارى جهده، وسلك كل السبل، وطرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلة توفير الأدوية التي يحتاجها، مؤكداً أنه لا يستطيع الحياة من دون تناول الأدوية، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 43 ألفاً و884 درهماً، كلفة الأدوية التي يحتاجها لمدة عام، حتى لا تتدهور حالته الصحية، وتتعرض حياته للخطر.

أمراض مزمنة

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن المريض (محمد) يبلغ من العمر 85 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة منذ سنوات بعيدة، منها مرض الفشل الكلوي المزمن وأمراض القلب والسكري والكوليسترول، ويحتاج المريض إلى الانتظام على تناول الأدوية مدى الحياة.