على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

طالب مواطنون ومقيمون في الدولة المسؤولين في إدارة البلديات، بضرورة سحب الدلات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والمحلية من الأسواق.

وأكدوا أن هناك محال لاتزال تعرض دلات، خصوصاً الأسواق المتخصصة في بيع منتجات من درهم إلى 10 دراهم، وهذه المحال منتشرة في مناطق مختلفة، مشيرين إلى أن هذه الدلات تشكل خطراً على الصحة، لاحتوائها على مادة الاسبستوس، وهناك إمارات اتخذت إجراءات بحظرها وسحبها من الأسواق، لكن لاتزال بعض الأسواق تعرض دلات غير مطابقة. (أبوعلي)

بلدية الذيد

شكا مرتادي طريق مليحة - الذيد في الشارقة عبور جمال الطريق بصورة عشوائية، ما يُشكل خطراً على السائقين، خصوصاً أن الطريق سريع، وهناك جمال سائبة ترعى على أطرافه ما يُشكل تهديداً لحياة السائقين، على الرغم من وجود سياج يمنع دخول الحيوانات إلى الطريق، ولكن بعض الجمال تدخل الطريق عبر فتحات في السياج، وتنتشر على الطريق بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى ارتباك السائقين، متمنين من بلدية الذيد العمل على إيجاد حل للمشكلة. أبو سهيل

بلدية رأس الخيمة

طالب سكان في رأس الخيمة المسؤولين في البلدية بالنظر في أمر المركبات المهملة المتروكة في مختلف مناطق المدينة، متمنين العمل على إزالتها للقضاء على مشوهات المظهر العام.

وناشدوا البلدية العمل على الحد من ظاهرة المركبات المهملة، خصوصاً أن وقوفها فترات طويلة يعرضها للتلف والسرقة واستغلالها في ممارسات غير مشروعة، كما أنها تشغل مواقف عامة وتحرم الآخرين من إيجاد مواقف شاغرة. (أبومنصور)