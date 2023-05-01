«تحقيق أمنية» تحقق 550 ألف أمنية للأطفال المرضى

شاركت مؤسسة تحقيق أمنية، أول من أمس، في يوم الأمنية العالمي، الذي يُحتفى به في 29 أبريل من كل عام، والذي أصبح احتفالاً عالمياً تشارك فيه دول العالم بإقامة الفعاليات والمُبادرات لزيادة الوعي حول رسالة مؤسسة تحقيق أمنية العالمية، التي تمكّنت منذ إنشائها قبل بضعة عقود من تحقيق أكثر من 550 ألف أمنية، بهدف خلق الأمل لدى الأطفال المرضى، وتزويدهم بالقوّة لمحاربة أمراضهم الخطرة.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «إن يوم الأمنية العالمي، أسهم على مرّ السنين، في زيادة الوعي حول مؤسسة تحقيق أمنية وأهدافها الإنسانية الرامية إلى منح المزيد من الأمنيات للأطفال المُصابين بأمراض خطرة».

وأشادت بالدعم الحكومي الكبير من قيادة الإمارات التي تحرص على رعاية الطفولة، والاهتمام بتعزيز مشاعر السعادة لدى الأطفال، إلى جانب العناية بصحتهم الجسدية والنفسية.

وتابعت: «يُمكن للجميع إحداث فرق في حياة الأطفال المرضى وعائلاتهم، خاصة أن تحقيق الأمنية يترك أثراً رائعاً في نفوس الأطفال المُصابين بأمراض خطرة على المدى البعيد، فهي تشعرهم بالتميّز والسعادة الكبيرة، وتقودهم لبذل المزيد من الجهد في مسيرة العلاج الصعبة».

وتمّت إضاءة مبنى المؤسسة في أبوظبي بالإنارة الزرقاء، كما شاركت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة في الاحتفالية.