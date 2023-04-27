على مكتب المسؤول

بلدية أبوظبي

يعاني مرتادون للطريق الممتد من دوار مدينة زايد العسكرية باتجاه الطريق المؤدي إلى منطقة سويحان، زحف الكثبان الرملية على السياج الموجود على الطريق لدرجة أن السياج في بعض المناطق على الطريق أصبح شبه مغطى بالرمال، فضلاً عن دخول جمال سائبة إلى الطريق، خصوصاً المناطق القريبة من العزب، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك السائقين، لذا أناشد المسؤولين في بلدية أبوظبي ضرورة إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة حرصاً على السلامة العامة.

(أبوسعيد)

شرطة أبوظبي

شكا مرتادون لطريق الشاحنات في أبوظبي وجود بقايا إطارات تالفة متناثرة على طول الطريق، ناتجة عن انفجار إطارات متهالكة للشاحنات أثناء السير على الطرق، ما يؤدي إلى أضرار بالمركبات حال الاصطدام بها، فضلاً على أنها تؤدي إلى إرباك للسائقين، وقد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي تكثيف حملات التوعية المرورية لسائقي وأصحاب الشاحنات لإجراء صيانة دورية للإطارات حفاظاً على السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناجمة عن انفجار الإطارات، خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة الطقس.

(أبوحمد)

بلدية العين

رصد رواد حديقة الطوية في مدينة العين سلوكيات سلبية من قبل بعض الزوار تتمثل في إلقاء بقايا الأكل والقمامة وعلب المشروبات الغازية والأكياس البلاستيكية على المساحات الخضراء، بعد الانتهاء من قضاء نزهتهم في الحديقة، ما يؤدي إلى تناثر الأكياس بفعل الرياح جراء هذا السلوك غير الحضاري ما يشوه جمال المكان، على الرغم من انتشار حاويات القمامة في كل أجزاء الحديقة، لذا أناشد المسؤولين في بلدية منطقة العين النظر في هذا الأمر.

(أبوفهد)