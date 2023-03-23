«شؤون الأسرة» تطلق «هلال الصحة»

أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأهم الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، ورفع مستوى الوعي لديهم بالفوائد الصحية للصيام، ودوره في علاج بعض الأمراض المزمنة، وتعزيز الجهاز المناعي.

وأكدت مدير إدارة التثقيف الصحي، إيمان راشد سيف، أن «هلال الصحة» تأتي في إطار حرص الإدارة على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العادات الصحية خلال فترة شهر رمضان المبارك، وتزويدهم بالنصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها للمحافظة على الصحة، وتحقيق الاستفادة المثلى من خلال اغتنام شهر رمضان المبارك لتعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض.