مستشفى توام يُنجز جراحة داخل العين بالمنظار لإزالة ورم نزفي

نجح الأطباء في مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إزالة ورم كهفي داخل العين بالمنظار (وهو ورم نزفي يقع داخل العين في مخروط العضلات) وذلك عن طريق الأنف ودون إجراء أي شقوق.

أجرى العملية فريق جراحة الدماغ والأعصاب بقيادة استشاري جراحة الأعصاب، والمتخصص في جراحة أورام الدماغ، وجراحة قاعدة الجمجمة في مستشفى توام، الدكتور محمد العشا.

وعانى المريض انتفاخاً تدريجياً في العين وعلامات تدهور بصري مبكرة، وتبيّن من فحوصه وجود آفة أو ورم نزفي داخل محجر العين المتصل بالعصب البصري، حيث تستدعي هذه الحالة عادةً شقاً جراحياً كبيراً وخطيراً في محجر العين لإزالة الورم.

وقال العشا: «كانت الحالة معقدة للغاية، نظراً لتموضع الورم والتصاقه بالعصب البصري للمريض داخل مخروط العضلات المحيط بمقلة العين، حيث قام استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى توام، الدكتور علاء أبوعطوان، بعزل عضلات العين قبل الجراحة باستخدام خيوط خاصة مربوطة حول العضلات الفردية، ما ساعد فريق جراحة الأعصاب أثناء إدخال المنظار على تحديد العضلات الفردية وتخطيط النهج الجراحي من خلال ممر ضيق بين عضلات العين باستخدام طريقة المنظار عبر الأنف».

وأضاف أن الجراحة تكللت بالنجاح وتم إزالة الورم بشكل كامل، لتعود عين المريض إلى وضعها الطبيعي، ويتعافى بصره بالكامل في غضون أسابيع قليلة بعد الجراحة، معرباً عن مشاعر الفخر لأن هناك عدداً محدوداً فقط من المراكز حول العالم يقدم هذه الخدمة.

وقال إن مستشفى توام يضم فريقاً مدرباً ومجهّزاً بالكامل للتعامل مع أورام الدماغ الأكثر خطورة وتعقيداً باستخدام تقنيات تضمن أقل تدخل جراحي ممكن وتحقيق نتائج ممتازة، تضاهي أفضل مراكز جراحة الأعصاب العالمية.