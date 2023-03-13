«الشارقة الخيرية»: 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تخصيص 144 موقعاً في مدن ومناطق الإمارة طوال شهر رمضان المبارك، لتوزيع ما يزيد على 900 ألف وجبة إفطار صائم.

وقال المدير التنفيذي عبدالله سلطان بن خادم، إن مشروع «إفطار صائم» يأتي على رأس مشاريع الحملة الرمضانية ويتميز بتوسعه وانتشاره، حيث تقدر أعداد المستهدفين بنحو 907 آلاف وجبة إفطار بواقع 30 ألف وجبة يومياً، مشيراً إلى اتباع آلية التوزيع داخل خيام الإفطار من خلال 41 خيمة وفق رغبة المتبرعين، في مقابل 103 مواقع بنظام التوزيع من دون خيام.