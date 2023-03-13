شرطة أبوظبي تنظم حلقة نقاشية حول «السعادة والإيجابية»

نظمت لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي حلقة نقاشية حول كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعنوان «تأملات في السعادة والإيجابية»، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ضمن شهر القراءة الوطني وبهدف تعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة وتبادل المعرفة.

وأكد رئيس اللجنة المقدم ناصر عبدالله الساعدي، أن الكتاب يضم دروساً ونماذج وقصصاً قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة الإيجابية، كمنظور، وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على نشر مبادرات معرفية وتثقيفية تسهم في تعزيز الثقافة والوعي وتشجيع القراءة والمطالعة، بما ينعكس إيجابياً في تعزيز قدرات ومهارات المنتسبين والإسهام في تطوير العمل بصورة مؤسسية.

واستعرض الدكتور يوسف أحمد عمر، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مفاهيم ومقومات ومؤشرات السعادة والإيجابية في الكتاب، التي تعتبر الركيزة الأساسية ومنهجاً لترسيخ ثقافة التطوع المعرفي ونشر ثقافة القراءة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

كما تحدث المحاضر عن الرؤية الشاملة التي يقدمها الكتاب للحياة الإيجابية، وبناء القدرات والنهج الحكيم في تعزيز السعادة بوصفها أساس التمكين والمعرفة.