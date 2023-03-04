التوقف المفاجئ للمركبات يتسبب في حوادث جسيمة

حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، داعية إلى التوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز التحكم والسيطرة 999 (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.

وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن مبادرة «لكم التعليق»، أخيراً، فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق، والانشغال أثناء القيادة، إذ تسبب سائق في حادث مروع على طريق سريع في أبوظبي، بسبب الوقوف المفاجئ في منتصف الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ترك مسافة كافية وآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق، لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار أثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية.

وحذرت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، وغيره من السلوكات التي تؤدي إلى الانشغال عن الطريق، وبالتالي إلى حوادث مرورية.

ودعت إلى الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية لاطلاع قائدي المركبات الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء.

وأكدت الحرص على مضاعفة الجهود للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، بزيادة الضبط المروري، وتركيب أنظمة حديثة للضبط الآلي على الطرق الداخلية والخارجية، بجانب تكثيف التوعية، ونشر الثقافة المرورية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.