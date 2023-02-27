«نور دبي» تواصل تقديم برامجها العلاجية للاجئي الروهينغيا

واصلت مؤسسة «نور دبي» الخيرية تقديم برنامجها العلاجي لصحة العين في ولاية كوكس بازار في بنغلاديش لتوفير الفحص والتشخيص المبكر والعلاج للاجئي الروهينغيا.

ويوفر البرنامج الكشف المبكر على أمراض العيون مع توفير النظارات والدواء اللازم لعلاج مرضى العيون. كما يقوم الأطباء بنقل المحتاجين للمستشفيات القريبة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لاستعادة النظر، حيث حرصت «نور دبي» مع شركائها على توفير خدمات الفحص عبر مراكز صحية تم إعدادها داخل المخيمات لتسهيل وصول المحتاجين للخدمات، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للمرضى لنقلهم لتلقي العلاج الجراحي في مستشفيات مرخصة من الجهات الرسمية في بنغلاديش.

وبحسب تقديرات الطاقم الطبي، فإن عدد مرضى العيون بين اللاجئين في تزايد وذلك بسبب كبر السن وسوء التغذية ونقص الفيتامينات اللازمة للحفاظ على النظر. وحالياً، ينتظر 10 آلاف لاجئ إجراء عملية العيون. ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال عام، فيما استنتجت دراسة أجرتها مؤسسة أوربيس في عام 2019 أن معدل انتشار العمى بين الروهينغيا بلغ ستة أضعاف المعدل بين السكان المحليين في بنغلاديش، خصوصاً الشباب الذين تراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاماً.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى أبريل لتوفير الكشف لسكان المخيم، الذين بلغ عددهم 200 ألف لاجئ في كل مخيم.

كما ستجري «نور دبي» ألف عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء، وتستعيد المؤسسة نشاطها بعد عيد الفطر المبارك، ليتمكن عدد أكبر من المحتاجين من الاستفادة من الخدمات العلاجية المتاحة.