تسير مركبات على الطرق السريعة وتضع حمولات ثقيلة دون ربطها بشكل محكم، وأحياناً تكون الحمولة أكبر من سعة السيارة، بالمخالفة لقواعد المرور والسلامة على الطرق، وهذه السلوكات ناتجة عن قلة ثقافة ووعي من السائقين، وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق الآخرين حال سقوط الحمولة أو جزء منها على الطريق.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات المعنية ضرورة تنفيذ حملات مكثفة لسائقي مركبات النقل والشاحنات، بهدف تعزيز الوعي المروري لديهم بضرورة إحكام ربط الحملات، والتقيد بالسلامة المرورية على الطرق، وإخضاع غير الملتزمين إلى دورات توعية إلزامية، حرصاً على السلامة العامة.