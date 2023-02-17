على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

يعتبر الطريق الممتد من منطقة نزوى باتجاه الشارقة من الطرق الحيوية والرئيسة، ويشهد حركة مرورية عالية، ويعاني مرتادو الطريق تراكم الكثبان الرملية على أطرافه ومنتصفه، خصوصاً مع هبوب الرياح التي تتسبب في زحف الكثبان الرملية إلى منتصف الطريق، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وارتباك بعض السائقين، حال تفادي المرور فوق الكثبان الرملية، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية. لذا أطالب بلدية الشارقة بوضع حل جذري لزحف الرمال إلى الطريق، وزراعة حزام من الأشجار على أطراف الطريق، لمنع تحرك الكثبان الرملية.

(أبوراشد)

شرطة الشارقة

يعاني مرتادو طريق (أم فنين) المؤدي إلى منطقة شغرافة، التابعة لإمارة الشارقة، قيادة أصحاب المركبات الخفيفة والحافلات بسرعات عالية، تصل لدرجة التهور، ويقومون بتجاوزات بين المركبات برعونة، ما يؤدي إلى ارتباك مستخدمي الطريق الآخرين، وهذه التصرفات طائشة تشكل خطراً على حياة مستخدميه، خصوصاً أن الطريق يحتوي على مسار واحد ذي اتجاهين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة الشارقة، بوضع دوريات الشرطة للحد من السلوكات المتهورة.

(أبوأحمد)



بلدية عجمان

رصد زوّار إمارة عجمان انتشار ظاهرة التسول لأشخاص من جنسيات مختلفة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في مناطق التسوق، على الرغم من وجود قنوات رسمية في جميع إمارات الدولة، تقدم جميع المساعدات للفئات المستحقة والمحتاجة. مطالبين إدارة التحريات في شرطة عجمان بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، وعمل حملات توعية وتثقيف للحد من ظاهرة التسول.

(أم محمد)