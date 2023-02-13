«ضاحية السيوح» يطرح مبادرة «اطمئنان» الطبية لمدة 4 أيام

كشف رئيس مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، يوسف عبيد حرمول الشامسي، عن تنظيم مبادرة طبية خلال شهر فبراير الجاري، امتداداً لسلسلة مبادراته التي ينظمها بهدف تقديم طيف واسع من الخدمات لأهالي مناطق السيوح في مدينة الشارقة.

وأفاد الشامسي بأن مجلس ضاحية السيوح سينظم مبادرة صحية تهدف لإجراء فحوص للأهالي تحت مسمى (اطمئنان) تمتد من 18 إلى 21 من شهر فبراير الجاري في مقر الضاحية على أن تشمل فحوصاً مجانية تتواصل على مدى أربعة أيام.

وأشار إلى أن تلك الفحوص تشمل إجراء الفحوص الشاملة بجانب الكشف المبكر على سرطان القولون، والاطلاع على نتائج التحاليل مع الطبيب المختص.

وأكد الشامسي أن تلك المبادرة ستتاح لأهالي الضاحية من الذكور والإناث على فترتين صباحية ومسائية من منطلق تعزيز الوعي الصحي، والعمل على خلق بيئة تسهم في توعية الأهالي بسبل الوقاية من الأمراض والعمل على علاجها في مراحلها الأولى من منطلق مسماها (اطمئنان)، فضلاً عن توفير تلك الرعاية لتكون قريبة من منازلهم.