على مكتب المسؤول

«عين الفايضة» لاحظ سكان في مدينة العين أن متنزه عين الفايضة لم يحظَ بأي رعاية وتطوير يتلاءم مع طبيعة العصر، منذ افتتاحه، ما أدى إلى إصابته بالشيخوخة مبكراً، والإهمال حول المتنزه من واحة خضراء إلى مكان مهجور يفتقر إلى وسائل الترفيه إلا منطقة محدودة، بعدما كان معلماً رئيساً للسياحة في مدينة العين.

وأكدوا أن المتنزه كان يعج بالزائرين من مختلف إمارات الدولة وأصبح الآن شبه مهجور، بعدما كان مركزاً ترفيهياً للكبار والصغار، حيث كان يتميز بالمساحات الخضراء الواسعة والألعاب والبحيرات، لكن عدم اهتمام الجهات المعنية حوّل المتنزه إلى واحة مملة.

وأضافوا أنه بعد افتتاح «المبزرة» في جبل حفيت، تحولت أنظار الناس إليها، وتركت «عين الفايضة»، ولم تقم الجهة المعنية بأي شيء جديد ومختلف، لجذب الناس إليها، مع أن الجميع كان يحبها، ومساحتها تبلغ ثلاثة كليومترات، وكانت تضم عدداً من الشاليهات الجميلة، ولكن الآن بالكاد يتذكرها القليل.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، وإعادة تطوير المتنزه بما يتلاءم مع جماليات المدينة.

(أبوفلاح)

«دبي مول»

يعتبر «دبي مول» من مراكز التجارة الجاذبة للسياحة لما يحتويه من علامات تجارية ومساحات شاسعة من محال التجزئة، ولكن بعض مرتاديه يعانون سلوكيات بعض زوار المركز التي تتمثل في شغل موقفين بمركبة واحدة، خوفاً على المركبة من الخدش، ما يحرم آخرين من العثور على مواقف شاغرة ويعانون في العثور على مواقف قريبة شاغرة، وهذا التصرف غير لائق وبدأ ينتشر بصورة كبيرة، لذا أطالب المسؤولين في المول بحل هذه المشكلة واتخاذ إجراءات لمخالفة السائقين الذين لا يحترمون القانون.

(أبوفارس)