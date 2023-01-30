على مكتب المسؤول

بلدية المدام

يعتبر طريق (المدام - الشويب) طريقاً حيوياً، يربط بين مدينة العين والشارقة، ويشهد كثافة مرورية عالية بشكل يومي، ويعاني بعض مرتادي الطريق زحف الكثبان الرملية من جانبي الطريق إلى وسطه، ما يتسبب في ارتباك السائقين، وانحراف بعضهم بشكل خاطئ عندما يفاجأون بوجود كثافة رملية على الطريق، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، وهذه الظاهرة متكررة في معظم أوقات السنة، خصوصاً في فصل الصيف، وعند هبوب الرياح، أو في حال سقوط الأمطار.

لذا أطالب المسؤولين في بلدية المدام بالعمل على تشجير طرفي الطريق بأشجار تمنع زحف الكثبان الرملية، مثل الموجودة على مناطق من الطريق قبل الوصول إلى دوار منطقة المدام، أما النصف الباقي الممتد إلى منطقة الشويب فيحتاج إلى زراعة الأشجار، للحد من زحف الرمال إلى الطريق، حرصاً على السلامة العامة.

«أبوعلي»

بلديتا أم القيوين ورأس الخيمة

يتميز الشاطئ الممتد من رأس الخيمة إلى أم القيوين بمساحته الشاسعة، ورماله التي تجذب المرتادين من كل مكان، ولكن بعض رواد الشاطئ يعانون سلوكيات غير حضارية من قبل بعض الأفراد، الذين يتركون مخلفات القمامة والأكياس البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية على الشاطئ، دون وعي بخطورة هذه السلوكيات على البيئة والمكان، لذا أتمنى من المسؤولين في بلديتي رأس الخيمة وأم القيوين النظر في الأمر، وتنفيذ حملات توعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لمرتاديه، وتشجيعهم على المحافظة على نظافة المكان لحماية البيئة من التلوث، وعمل مبادرات تطوعية لتنظيف الشاطئ، ثم تخصيص مفتشين على الشاطئ، وتحرير مخالفات لغير الملتزمين بوضع المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك.

«أبوحسن»