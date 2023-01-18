ثقافة مرورية

رصد سائقون في مناطق مختلفة سلوكيات سلبية من قبل سائقي مركبات النقل، إذ يقودون بسرعات عالية على طرق رئيسة، بما يخالف النظام المروري، ويعكس قلة الثقافة المرورية، إذ يغفل بعض سائقي الشاحنات ربط غطاء المركبة بشكل جيد وآمن، ما يؤدي إلى سقوط الغطاء الجانبي، ويحجب الرؤية عن المرايا الجانبية، وأحياناً يغطي لوحة الأرقام المرورية، والسير على الطرق السريعة، ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق الآخرين، لذا نناشد الجهات المعنية ضرورة تكثيف حملات التوعية المرورية، للحد من مثل هذه السلوكيات السلبية على الطرق.