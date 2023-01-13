دراجات مخالفة

يعاني سكان بالشعبية الحمراء في منطقة هيلي بمدينة العين قيادة فئة من الشباب دراجات نارية غير مرخصة ودون لوحات أرقام مرورية على الطرق الرئيسة، وبعضهم يقود بسرعات عالية ويتجاوز بين المركبات بطريقة خطرة، وهذا السلوك يشكل تهديداً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين.

كما أن بعض الأشخاص يقودون دراجات نارية دون لوحات ويجوبون المنطقة من صناعية هيلي إلى شعبية المصباح، ويقودون بسرعات جنونية، لذا أناشد الجهات المعنية تنفيذ حملات توعية بخطورة هذه السلوكيات، وتسيير دوريات مرورية لضبط الدراجات غير المرخصة.