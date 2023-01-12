بلدية دبي تمدّد مبادرة سوق الفريج حتى 15 يناير

قررت بلدية دبي تمديد مبادرة سوق الفريج في حديقة الورقاء 3 إلى يوم الأحد 15 يناير الجاري، بعد أن شهد إقبالاً لافتاً، حيث تجاوز عدد زواره 74.5 ألف زائر منذ انطلاقه في 18 من ديسمبر الماضي.

ويعدُ السوق فرصة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج لمنتجاتهم، وتوفير منصة مجانية لعرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكان واحد.

وأُقيمت المرحلة الأولى من السوق في حديقة بحيرة البرشاء بين 18 و27 ديسمبر الماضي، متجاوزاً عدد زواره في تلك الفترة 58.5 ألف زائر، لينتقل في المرحلة الثانية إلى حديقة الورقاء 3 منذ الأول من يناير الجاري، حيث تجاوز عدد زواره 16 ألف زائر حتى الآن، وكان من المقرر أن ينتهي في 10 من يناير، قبل أن تمدد البلدية فعاليات السوق حتى الأحد المقبل.

ويعد سوق الفريج إحدى مبادرات بلدية دبي التي تهدف إلى توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات من المواطنين سكان الأحياء، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وتعزيز مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافة إلى رفع الثقة في المنتجات المنزلية.