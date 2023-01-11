ثقافة الطريق

رصد سائقون في مناطق مختلفة بالدولة سلوكيات غير مسؤولة من قبل سائقي مركبات نقل لا يتقيدون بالأنظمة المرورية ولا بسلامة الطريق بالشكل المطلوب، ويحملون بضائع أكبر من سعة المركبة، ما يجعل الحمولة بارزة عن المركبات ويغطي الرؤية عن المرايا الجانبية والخلفية للسائق، ويسيرون بسرعات عالية على طرق رئيسة، الأمر الذي يشكل خطورة على مستخدمي الطريق الآخرين، وقد يتسبب في حوادث مرورية حال سقوط جزء من الحمولة على الطريق، لذا أطالب الجهات المرورية في الدولة بضرورة زيادة الحملات المرورية لتعزيز الوعي المروري للسائقين.