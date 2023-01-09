على مكتب المسؤول

المراكز التجارية في العين

تعتبر المراكز التجارية الكبرى في مدينة العين متنفس ترفيهي لكل الأسر، كما تعتبر مقصداً سياحياً في المدينة ومكاناً مناسباً لقضاء الوقت، ولكن بعض المتسوقون في المراكز التجارية في العين يعانون رائحة السجائر الصادرة من المقاهي، إذ يقوم بعض الأشخاص بالتدخين في المقاهي والممرات داخل المركز التجاري، ما يسبب إزعاجاً للنساء والأطفال وكبار السن، خصوصاً من يعاني أمراضاً صدرية، لذا أطالب إدارات مراكز التسوق بضرورة توفير أماكن مخصصة ومعدة للتدخين، وهذه الأماكن تكون مزودة بشفاطات قوية تمنع تسرب رائحة السجائر إلى داخل المول، أو منع التدخين تماماً داخل المراكز التجارية، وإلزام المدخنين على التدخين خارج المركز في الهواء الطلق، حرصاً على الصحة العامة وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث للمتسوقين. (محمد حسين)

مرور الشارقة والفجيرة

يعاني مرتادون لطريق الشيخ خليفة بن زايد، الممتد من منطقة مليحة في إمارة الشارقة، والمؤدي إلى إمارة الفجيرة، قيادة بعض السائقين بتهور وسرعات زائدة بشكل يشكل خطورة عليهم وعلى مستخدمي الطريق الآخرين، مشيرين إلى أن فئة من الشباب يقودون مركباتهم بسرعات جنونية، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، ما يؤدي إلى ارتباك السائقين الآخرين، لذا أناشد إدارات المرور المختصة بضرورة تنفيذ حملات توعية رقيمة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي المروري، بالإضاف إلى تخصيص دوريات مرورية لزيادة الرقابة على الطريق، حرصاً على السلامة العامة. (أبو حسن)