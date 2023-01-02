على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة للمحافظة على اللغة العربية، لايزال هناك من يرتكب أخطاء لغوية خصوصاً في الإعلانات الورقية، وأحياناً على واجهات المحال، وبعض المركبات، خصوصاً سيارات النقل، التي تضع عبارات باللغة الإنجليزية بشكل سليم، وعند ترجمتها إلى اللغة العربية نجدها تحوي أخطاء لغوية كثيرة، وتجوب الشوارع، ما يشوه اللغة العربية، لذا أناشد المسؤولين في الجهات المعنية بالدولة ضرورة فرض رقابة صارمة على العبارات المكتوبة على المركبات والإعلانات من أجل الحفاظ على هوية اللغة العربية.