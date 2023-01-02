على مكتب المسؤول

«عناية»

التأمين الصحي يلعب دوراً كبيراً في الرعاية الصحية، خصوصاً للأفراد ذوي الدخل المحدود، إذ يقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة ويوفر لهم العلاج، ولكن شركات للتأمين الصحي تغطي مستشفيات محدودة، الأمر الذي يكبد عملاءها مبالغ مالية طائلة عندما يضطرون للذهاب إلى المستشفيات ذات التخصصات المعينة، لذا يطالب حاملون لبطاقة التأمين الصحي «عناية»، ويقيمون في مدينة العين، المسؤولين في شركة التأمين، بضم مستشفيات كبرى لا تغطيها البطاقة في الوقت الحالي، من بينها مستشفى برجيل والجوهرة وكند وينيفرسال وكيلفلاند العين، إلى الشبكة التي تغطيها البطاقة، حرصاً على سعادة العملاء، مشيرين إلى أن هذه المستشفيات متخصصة في الولادة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، ويحتاجها عدد كبير من سكان مدينة العين والمناطق الأخرى المجاورة. (أم خليفة)

وزارة الاقتصاد

رصد سكان في الدولة في الآونة الأخيرة اختلافاً كبيراً في أسعار السلع والبضائع على الرفوف الأصلية وبين أسعارها في رفوف العروض والتخفيضات، حيث تضع بعض المراكز التجارية والمحال الكبرى أسعار المنتجات المخصصة للتخفيضات والعروض أعلى من أسعارها على الرفوف الداخلية في المحل نفسه، وهذا الأمر يعتبر تضليلاً للمتسوقين واستغلالاً لهم، لذا أتمنى من المسؤولين في إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تشديد الرقابة الدورية خصوصاً على السلع الاستهلاكية، وزيادة الزيارات التفتيشية على المراكز التجارية والأسواق التجارية الكبيرة والمتوسطة، منعاً لأي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وحرصاً على حماية المستهلك من الاستغلال. (أبومحمود)