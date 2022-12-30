على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يطالب سائقون في إمارة الشارقة الجهات المعنية بفرض غرامات ومخالفات مرورية بحق السائقين الذين لا يلتزمون باستخدام الإشارات الضوئية الجانبية لمركباتهم، عند الانعطاف إلى اليمين أو اليسار، أو عند التوقف بشكل مفاجئ، خصوصاً سيارات الأجرة، إذ إن كثيراً من السائقين لا يستخدمون الإشارات الضوئية ما يُشكل خطورة على حياة السائقين الآخرين، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

لذا أناشد شرطة الشارقة بزيادة حملات التوعية لتعزيز الوعي المروري لدى السائقين، وتشديد العقوبة على السائقين غير الملتزمين بقواعد السير، أو إخضاعهم لدورات إلزامية من أجل الحد من هذه التصرفات غير المسؤولة حرصاً على السلامة العامة. (أبومازن)

بلدية وشرطة رأس الخيمة

يعاني سائقون مرتادون لشارع النخيل في إمارة رأس الخيمة تجمع بعض مياه الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام مروري نتيجة سير السيارات ببطء، خصوصاً أصحاب السيارات الخاصة والصغيرة، لافتين إلى وجود أعطال فنية في الإشارات الضوئية، تؤدي إلى حدوث ارتباك شديد للسائقين خوفاً من وقوع حوادث مرورية وارتكاب مخالفات.

لذا أناشد بلدية رأس الخيمة توفير سيارات لسحب تجمعات المياه فور سقوط الأمطار، لتجنب تجمعات المياه التي قد تؤدي إلى إتلاف الطرق، كما نطالب شرطة رأس الخيمة بوضع دوريات شرطة عند الإشارات الضوئية حال تعطلها من أجل تنظيم حركة السير، وتسيير حركة المرور ومنع وقوع حوادث مرورية. (أبوأحمد)