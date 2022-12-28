على مكتب المسؤول

إدارات المرور

طالب سائقون بتغليظ العقوبات والمخالفات المرورية على السائقين الذين يتجمهرون لمشاهدة الحوادث المرورية، وتصوير المصابين، على الشوارع الرئيسة والفرعية في مختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يودي إلى عرقلة حركة السير، والتسبب في ازدحام مروري غير مبرر، وتأخر وصول سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، ما يشكل خطراً على المصابين، وهذه ظاهرة غير حضارية يجب الحد منها.

وأناشد المسؤولين في إدارات المرور في الدولة زيادة الوعي المروري بالظواهر السلبية. (أبومريم)

بلدية رأس الخيمة

أعرب سائقون في رأس الخيمة عن استيائهم من وجود حفر كبيرة وتشققات في وسط شارع سيجي كدرا، مشيرين إلى أن هذه الحفر تتسبب في ارتباك السائقين، خشية سقوط مركباتهم فيها، ما يؤدي إلى أضرار على إطارات السيارات، وبعض السائقين ينحرفون بشكل مفاجئ لتفادي الحفر، ما يشكل خطراً على السائقين الآخرين. وأطالب المسؤولين في بلدية رأس الخيمة بعمل صيانة وتجديد للشارع، وتوفير طرق بديلة للشاحنات الكبيرة. (أبومايد)

خدمات النفايات

يعاني سكان بمنطقة البستان في إمارة عجمان تجمع مياه الصرف الصحي بكثرة، وطفحها حول الممرات الداخلية بين البنايات السكنية، ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة، وهذه المياه تكون مرتعاً للحشرات والبعوض، ما ينقل الأمراض، ويشكل إزعاجاً وخطراً على السكان.

وأناشد المسؤولين في إدارة خدمة النفايات في عجمان وضع حلول جذرية لهذه المشكلة المتكررة، حرصاً على سلامة السكان، وحفاظاً على المنظر الجمالي. (أبومحمد)