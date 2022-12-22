على مكتب المسؤول

شرطة عجمان

تتمتع إمارة عجمان بشبكة طرق فرعية ورئيسة متكاملة، جعلت الكثير من السكان يشعرون بالأمان في تنقلاتهم اليومية، ما يسهم في عملية النقل المرن في المدينة، ويعكس الوجه الحضاري للمكان، وتيسير حركة المرور، ولكن سكاناً في المدينة يعانون قيادة بعض سائقي الـ«ميني باص» بسرعات مبالغ فيها على طرق رئيسة وفرعية، والانحراف بشكل مفاجئ بين المسارات دون إشارة، ما يعرّض مستخدمي الطريق لخطر وقوع حوادث مرورية.

وتتسم قيادة بعض سائقي الـ«ميني باص» بالتهور والرعونة الشديدة، وتخالف الأنظمة المرورية، على الرغم من تنفيذ الجهات المعنية العديد من حملات التوعية، لزيادة الوعي المروري لدى كل فئات المجتمع، لذا نطلب من المسؤولين في إدارة المرور بشرطة عجمان تشديد إجراءات الضبط والعقوبة بحق أي شخص لا يلتزم بالأنظمة المرورية. (أبومنصور)

بلدية رأس الخيمة

يعاني سائقون على طرق رأس الخيمة انتشار سلوكيات خاطئة على الطرق الداخلية والرئيسة، تتمثل في إلقاء بعض الأشخاص المخلفات وزجاجات المياه الفارغة من نوافذ السيارات، نتيجة قلة الوعي، وعدم الإلمام بآداب الطريق، وهذا الأمر يتسبب في عدم نظافة الطرق، ويعكس صورة سلبية غير حضارية، خصوصاً للسياح، كما أن هذا الأمر يشكل عبئاً مضاعفاً على عمال النظافة، وجهداً إضافياً على الجهات المعنية.

لذا نناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة فرض مخالفات على أي شخص يلقي مخلفات على الطريق، من أجل المحافظة على نظافة الطرق، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية، ونشر ثقافة المحافظة على نظافة الطرق، وتكاتف أفراد المجتمع مع الجهات المعنية للمحافظة على نظافة المكان والمظهر العام. (أبوعبدالله)