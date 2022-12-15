على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارات المرور في الدولة في التوعية، لايزال بعض السائقين يفتقدون ثقافة أمن الطريق، إذ يقومون بنقل أغراض ثقيلة وأكبر من سعة المركبة، والسير على الطرق السريعة بشكل مخالف لقواعد قانون السير والمرور، وهذا يشكل خطراً على المركبات الأخرى حال سقوط جزء من الحمولة على الطريق، وقد يؤدي إلى حوادث مرورية.

لذا نناشد المسؤولين في الجهات المعنية بزيادة الحملات التثقيفية، لتعزيز الوعي المروري لدى السائقين، من أجل الحد من السلوكيات السلبية التي تشكل خطراً على سلامة الطريق.