بلدية أبوظبي تدعو إلى دعم المبادرات المجتمعية

عقدت بلدية أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، «ملتقى المسؤولية المجتمعية» في مقرها الرئيس بأبوظبي، ضمن إطار حرصها على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات المجتمعية التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة وإسعاد السكان، حيث حضر الملتقى عدد من ممثلي شركات القطاعين العام والخاص الداعمين للمبادرات والمشروعات المجتمعية.

وأكدت البلدية أنها تنظر إلى القطاعين العام والخاص في هذا المجال كونهما جزأين أساسيين في تجسيد رسالتها وأهدافها كشركاء حقيقيين ومؤثرين في عمل النظام البلدي، من خلال التعاون والتكاتف معاً لإحداث الفارق الإيجابي في حياة السكان والمجتمع، وتحقيق أرقى قيم المسؤولية المجتمعية عبر دعم تفاصيل التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والمضي قُدماً لتوقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المبادرات المميزة التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع، وتسهم في إسعادهم.

وأكدت أن هذا العام يُعد عاماً حافلاً بالمبادرات المجتمعية المميزة التي تقدم بها ونفّذها الشركاء. وشهد ملتقى المسؤولية المجتمعية العديد من الفقرات والمحاور تمثلت في استعراض المبادرات المجتمعية المشتركة، والرؤية الخاصة بتطوير سبل الحياة.